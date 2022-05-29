古洞北福利服務綜合大樓明年中開幕　提供1750個長者宿位

政府發展北部都會區，古洞為發展重鎮。發展局局長黃偉綸今日(29日)發表網誌，介紹建築署在古洞北福利服務綜合大樓的建造及提供服務方面等，貫徹「以人為本」的理念，為長者及殘障人士提供舒適護理和宿位。大樓樓高8層，總建築樓面面積約4.4萬平方米，預計明年年中開幕，可提供約1,750個長者宿位。

建築署高級工程策劃經理關潔玲表示，大樓地下將用作展能中心暨嚴重弱智人士宿舍及嚴重殘疾人士護理院；一樓和二樓設有長者日間護理單位；一樓至七樓提供長者宿位。這些設施由不同非政府機構或服務經營者營運和管理。大樓亦提供其他附屬設施，包括戶外綠化空間、屋頂花園、上落停車位等。建築團隊以「智慧之樹」為綜合大樓的室內設計主題，為不同樓層設計不同的果實圖案，象徵長者累積豐碩的成果；由於院舍位於高速公路旁，為減低噪音及加大綠化面積，外牆配以「建築鰭片」，有效阻隔交通噪音，團隊亦善用大樓外的自然景觀，令陽光和自然風引入室內。

建築署二級監工(屋宇)廖詠欣表示，大樓以「組裝合成」建築法興建，把建築工序轉移至廠房預製，然後一併運往工地裝嵌。另外，團隊利用電能發電機來推動4部重型天秤，吊運及安裝組件，以減少使用柴油發電機所產生的空氣和噪音污染。