調查指近6成基層勞工疫下被迫停工　社協倡抗疫基金直接援助

第5波新冠疫情重創本港各行各業，亦對市民，尤其是基層造成沉重打擊。香港社區組織協會於5月下旬進行網上問卷調查，了解本波疫情期間基層勞工的就業及政府支援的情況。協會今日(29日)公布，在375個受訪住戶中，發現近6成人曾因當局的強制措施而被迫停工，數字較第4波為高，當中4分1人表示人工因而下降，亦有一半受訪者指僱主沒有出糧；1成人更稱曾捱餓。協會建議政府透過抗疫基金，直接援助受防疫措施影響生計的僱員。

社區組織協會副主任施麗珊表示，在政府推行強制防疫措施後，逾9成受訪工作者出現放無薪假、開工不足及失業等情況，當中7成多更持續2個月以上的放無薪假及開工不足。在收入削減下，4成基層花光儲蓄，5成更要借貸渡日。另外，早前疫情嚴峻，有接近8成受訪者確診後康復現後遺症，包括「長新冠」，嚴重者甚至表示不能上班。至於保就業計劃方面，一半受訪者不知道公司有否申請保就業；3成多人指因失業無公司可申請；僅3.2%受訪者稱已申請保就業，反映經僱主的資助方式令基層難以受惠。

協會建議，當局的抗疫基金非經僱主，而是直接援助受影響的僱員，另提議放寬失業援助，設立上訴機制；在增設網上申請途徑之餘，同時保留實體表格申請方式。施續指，現時大部分福利津貼項目，均要逐個提出申請，由不同政府部門處理，部分呈交文件重覆，審查階段亦費時，故建議當局拆牆鬆綁，整合不同福利項目，例如關愛基金、社會福利署等資料可互通，不但減省文件程序，亦可提供一站式服務，讓申請人在同一表格內申領合資格服務。協會亦認為，政府雖於去年6月起降低職津的工時要求，但第5波受影響僱員隨時在限制措施下失去職津資格，故最高工時要求應下調至72小時，最低為0工時，而兒童津貼應與職津脫鈎。另外，為紓緩基層人士經濟壓力，以及減低審查帶來的時間及行政開支，協會建議政府考慮再推本年的N無人士津貼，以應對不明朗的經濟前景，及租金壓力。