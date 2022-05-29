增4宗輸入病例　港男乘金巴入境　列二度感染個案

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(29日)公布，當地過去一天新增4宗確診病例，其中2名男子判定為境外輸入的無症狀病例，他們均為澳門居民，分別59歲及22歲，前者已接種兩劑疫苗，於本月27日由英國經荷蘭及新加坡回澳，後者則已接種三劑疫苗，在本月26日美國經新加坡回澳，兩人均在入境時接受檢測確診。

餘下2宗新增的輸入病例，被判為二度感染(復陽)個案，其中一人為17歲女澳門女居民，曾在2020年3月確診，已接種兩劑疫苗，她在本月28日由英國經新加坡回澳，入境時接受檢測確診。另一人為34歲香港男居民，曾於今年3月確診，未曾接種疫苗，持香港發出的新冠疫苗接種醫學豁免證明書，他在本月28日由香港乘坐下午3時開出的金巴到澳門，持有採樣日後24小時內新冠病毒核酸檢測未確診結果證明，入境時接受檢測確診。

應變協調中心表示，上述4人均已被送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離，由於當中的2人列為二度感染(復陽)個案，不納入澳門統計，故澳門至今錄得83宗確診個案和146例無症狀感染個案。