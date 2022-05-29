政Whats噏：政府被轟傳遞訊息呆板守舊　市民無興趣睇新聞稿

2019年反修訂逃犯條例風波，不單止起底猖獗，網上不實資訊泛濫，令社會嚴重撕裂，政界屢次狠斥政府回應外界不實言論過慢，亦批評新聞處同各政策局喺闢謠工作各自為政、缺乏協調，有行政會議成員今日(29日)更批評政府被動、傳遞訊訊息方法守舊，直情話市民無興趣睇新聞稿。

有行會成員出席電台節目時話，全世界好多地方包括香港都面對一個挑戰，就係好多人唔係喺政府途徑接收訊息，而係喺社交媒體或只係睇自己通訊群組內容，唔接受其他人嘅睇法，加劇互相不信任同對抗，增加推行政策嘅困難。

依家唔少市民都係靠群組互通消息，該名行會成員亦話唔能夠禁止市民透過社交媒體獲取訊息，當局唯一可以做嘅就係更主動同加強訊息傳遞，但唔好靠無法吸引一般市民睇嘅傳統新聞稿，而下屆政府都要諗傳遞非常簡單嘅訊息，而唔係喺律師角度撰寫、市民冇興趣睇嘅新聞稿，仲話要喺疫情平穩後要向海外推銷香港同重建聲譽，因為好多人對香港嘅印象仲停留喺2019年，未必睇到民生同社會已經平靜，同埋有經濟發展嘅機遇。

話時話，政界過往不停批評政府發放消息的方法呆板同守舊，而主要靠政府新聞處發放消息渠道，只要啲「有心人」喺網上發一個消息，好快就會瘋傳，慢幾拍嘅政府點澄清都冇人信。

唔可以單靠新聞處，由各政策局自己嚟做喇，但效果差強人意，有議員更批評新聞處同各政策局喺闢闢謠工作各自為政、仲話喺第5波疫情爆發至今，新聞處處長一職懸空，而新聞統籌專員喺過去5年更加係「人間蒸發」，質疑呢兩個職位嘅存在價值。

出任新聞處處長兩年幾嘅鄭偉源以私人健康原因，喺舊年12月4日調離新聞處，由副處長吳綺媚暫時兼任處長一職，鄭當時回覆傳媒查詢時強調唔係被炒，佢喺離任3周後，出任「一帶一路」專員。

走得快、轉職仲快、但新聞處處長懸空已近半年，有議員建議不如外聘，但公務員事務局局長聶德權就強調新聞處處長須具備豐富嘅政府經驗，所以招聘上難以一概而論，要視乎每個崗位嘅情況，強調首長級公務員要熟悉政府內部運作，而聘任香港電台廣播處長嘅經驗，亦證明不一定是外部招聘最好。

外聘話唔得，內部調升又冇聲氣，究竟要拖到幾時？政府亦曾辯解，話政府搞咗添馬台同港台有專問頻道講解疫情，更快澄清外界誤解，若果真係有效，班議員就唔會繼續鬧喇！政府真係要徹底反省下，要用乜嘢方式、渠道同市民溝通先得嘞！