港府調整入境安排　6.1起海外人士抵港　檢疫第9天須再核酸檢測

港府增加外地抵港人士的檢測要求，並新增航線熔斷機制的罰則。食物及衞生局今日(5月29日)表示，由本周三(6月1日)凌晨零時起，所有曾在海外地區或台灣逗留的抵港人士，包括在上周二（24日）起抵港，即6月1日為抵港檢疫第9天，並提早完成強制檢疫的有關人士，須額外於抵港第9天進行強制PCR核酸檢測，較以往只需抵港第5天、第12天於檢疫酒店、社區檢測中心強制進行核酸檢測多增一次。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，政府要求抵港者新增第9天核酸檢測的要求合理。他指最近多宗個案於12天的核酸檢測中發現，若能提早3日找到染病人士，有助減少患者於社區傳播病毒的風險。

登機前的檢測安排則有所放寬，包括登機前14至90日內染疫並康復的人只需持24小時快測無染疫結果亦可登機來港；3歲以下小童亦將不必出示登機前48小時核酸檢測證明，其他來港人士登機只須出示預定起飛時間前48小時內核酸檢測無感染結果證明，而無須出示化驗所的指定質量認證。而經香港轉機或過境的旅客更無須進行登機前的核酸檢測。

在熔斷機制方面，由周三起凌晨零時起，如某航班因有乘客未能符合登機條件來港而觸及機制，機管局將就10天內首次出現有關情況的航線，對該航空公司發出警告並罰款20,000港元。如航空公司拒絕支付罰款，則航線第一次觸及有關指標時將按現有安排禁止着陸香港5天。若有關航線的航班在10天內再次觸及有關指標，則相關航空公司從同一地點抵港的民航客機航線將被禁止着陸香港5天。