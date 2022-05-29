再有轉乘國泰航班丟失乘客行李　檢疫3天仍缺糖尿血壓藥

東網昨日(28日)接獲香港大學經管學院客席助理教授張天秀投訴指，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，丟失了約20名從澳洲來港航班乘客的寄艙行李。無獨有偶，有在上周四(26日)從荷蘭阿姆斯特丹轉乘國泰航班來港的讀者亦向東網反映，轉機時行李不翼而飛，來港第4天仍未能取回行李，國泰的待客態度及工作效率令人詐舌，明言以後都不會再乘搭國泰航班。

讀者黃先生向東網記者表示，他早前計劃回港探親，由於未能訂購直航來港的航班，因此訂購了荷蘭皇家航空KLM100從倫敦到阿姆斯特丹的航班，再轉乘國泰航班來港。黃指，原先在當地時間早上8時40分的往阿姆斯特丹的航班，但由於該班機「超賣」，因此轉乘早上6時半的航班。由於行李內有血壓藥、糖尿藥及尿酸藥等，不容有失，黃先生曾擔心行李轉機後的安排，職員則指不會出現問題。

黃先生續指，乘搭該班航班時坐在靠窗位置，看到似是自己的行李已送到機艙，頓時感「安心」。不過，他轉乘當地時間中午12時15分的國泰航空航班CX270來港，晚上到港時其行李不翼而飛，他每天致電國泰了解情況，至今國泰仍未能明確指出行李所在地，連是否在阿姆斯特丹機場亦不知道。黃先生大感無奈，只能拜託在港的妹妹購買日常用品。至於藥物方面，他不知道能否讓英國看診的醫生為他撰寫處方以在港買藥，就算肯為他寫處方，亦不知道香港會否承認，令他大感頭痛。

此外，張天秀今回覆東網指，國泰行李部今致電給他，稱行李將在明(30日)下午抵港，而他估計行李會在明晚「回到身邊」。