將軍澳街坊買鴨血　包裝內驚見曱甴屍　涉事產品多間超市有售

本港多間超市的貨品品目繁多，市民均可在店內買到自己心宜的食物等。不過，近日就有將軍澳的街城在社交平台發文反映，指在日出康城The LOHAS的超市購買了一包鴨血，惟回家打開包括打算烹調煮食時，竟發現包裝內竟有一隻曱甴屍，並奉勸其他街坊轉食另一牌子。事件引起同區網民關注。涉事超市表示對事件深感抱歉，並已就事件向供應商反映。

有街坊前日(27日)在Facebook群組「將軍澳‧日出康城│TKO‧LOHAS PARK」發文：「曱甴加鴨血...老友話佢係Fresh買，食開呢隻果啲可以考慮下轉其他」。從網上圖片可見，出事的產品為為「Riverside Farm」的嫩鴨血，事主揭開包裝紙後，發現鴨血左邊有一隻疑似曱甴，可見翅膀、腳等。其他網民見狀後均紛紛留言，「勁大隻」、「好過分，已通知食環」、「Fresh 買水果好多時中伏，買返去實比太太鬧」。

經東網查詢，事發超市為「Fresh 新鮮生活」，超市回應東網記者時，表示已作出合適安排予顧客；另已即時與相關部門及經理溝通及了解，避免同類事件再次發生。但經東網記者上網查詢，發現相關牌子的鴨血於全港多間大型連鎖超市及網購平台亦有出售，記者亦就事件向食環查詢及了解，目前暫未獲得回覆。