吸煙人士比率首次降至單位數　衞生署推戒煙月活動

政府一直加強控煙工作，香港吸煙人士比率由80年代初的23.3%，持續下降至去年的9.5%，創歷史新低，首次降至單位數字。食物及衞生局今日(29日)提到，局方委託港大公共衞生學院於2020年至去年進行有關中小學生吸煙情況的學校統計調查，發現中小學生的吸煙率維持於低水平，但中學生吸食電子煙的比率卻有所上升。由於吸食電子煙的比率較上一次調查有上升，當局已於上月尾實行禁售及禁止宣傳電子煙。

食衞局局長陳肇始回顧過去的控煙工作時，強調相關工作從未鬆懈，因吸煙仍是最主要而可預防的死亡原因之一，故要達至將吸煙率降至7.8%的目標仍然任重道遠。她又提到，戒煙服務為控煙政策的重要一環，食衞局一直增加資源培訓醫護人員提供專業的戒煙服務，並在不同的醫療機構及社區提供便利戒煙服務。衞生署將推出「6月．戒煙月」活動，向市民推廣無煙生活。今年另與運輸署合作，提高職業司機對健康無煙生活的關注及鼓勵戒煙。

她指，當局已進行一系列工作，包括進一步擴大禁煙區、增加煙草稅、加強執法、打擊走私香煙活動，加強教育和宣傳。她期望未來積極邁進「煙草終局」，會在擴大法定禁止吸煙、降低煙草產品的吸引力、減低年輕人染上煙癮，以及全方位加強控煙，達致煙草終局。