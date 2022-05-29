今增237確診　包括37輸入個案　2人抵港第12日後中招

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日(29日)新增237宗確診，包括37宗輸入個案，當中有兩人抵港第12日後方測出染疫，過去一日無新增死亡個案，第5波疫情至今維持9,163名死者。另過去一周有兩間學校懷疑出現爆發。中環再多一間酒吧「The Iron Fairies & Co」爆疫，發現11人中招，涉及1男10女；另昨日(28日)公布爆疫的酒吧「Zentral」再多4人染疫，累計15人確診。

37宗輸入個案中，19人在機場確診；另有16人在檢疫酒店確診。當中有2宗是抵港第12日確診，均疑屬二度感染(復陽)個案，涉及68歲男子，打3針沒有病徵，本月16日由泰國抵港，23日完成檢疫，27日樣本顯示染疫，CT值40；另一名51歲男患者打3針沒病徵，由加拿大抵港，23日完成檢疫，同樣於27日樣本顯示染疫，CT值高達34。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業指，截至今日共有427名確診病人留醫治療。另外，屯門醫院矯形及創傷科(骨科)的康復病房有2名護士確診，當局目前正追查感染源頭，另已暫停接收新症並通知探訪家屬，將會採集環境樣本進行化驗。而早前爆疫的灣仔會展群組沒有新增個案，先前第2宗的染疫廚房洗碗工驗出L452Q病毒，或屬BA.2.12.1，要做全基因分析才可以證實。目前因美國抵港夫婦而衍生的群組，共有27宗個案，當中涉及4宗輸入個案。