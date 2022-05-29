中環再多一間酒吧爆感染群組　涉1男10女

中環再有一間酒吧爆疫，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日(29日)表示，該酒吧為位於荷李活道的華懋荷李活中心LG層The Iron Fairies & Co，共有11人確診，他們在5月21日晚上9時至22日凌晨3點到訪過酒吧，涉及1男10女，年齡介乎24至39歲，全部已接種新冠疫苗，其中5人已打2針，另6人已打3針，他們先後於23至26日發病，相信是染上本港流行的病毒株，而該酒吧昨晚已納入強檢，今日下午衞生署已派員到現場視察。歐懷疑酒吧當日有超級傳播者，也懷疑有個案未曾呈報或未檢測出確診。

另外，日前已爆發的中環加州大廈4樓Zentral酒吧群組，新增4宗個案，累計個案15宗，10男5女，當中14人分別在21日至22日凌晨3點到訪過酒吧，而其中1人無進入酒吧，但有接觸過曾入去的顧客。該15人中，其中14人有病徵，在本月21至26日發病，此外，15人中有3人的家人事後快測確診，初步基因分析樣本是本地病毒株。該酒吧的25個環境樣本，桌子、門柄等，其中一樣本是廁所不確定，機電署做過空氣量度。

歐家榮又指，對於兩間酒吧有個案，初步調查未發現到有流行病學關聯，沒有患者曾於當日去過2個酒吧，或是在當晚在兩個地方各有爆發，大概各酒吧當晚有700名顧客。另昨日(28日)已公有有一名ZENTRAL CLUB染疫顧客的安心出行紀錄顯示，該患者在凌晨5時才離開酒吧，不過中心再問有關患者，其實都是凌晨2時前走，只是忘記按安心出行的離開按鈕，而設定是4小時後離開。