中學籃球教練赴爆疫酒吧　今增一隊員中招　餘下學生居家檢疫

中環加州大廈4樓酒吧「Zentral」爆發新冠感染群組，至今日(5月29日)已累計15人確診，包括一名在元朗博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職籃球教練的23歲男患者。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，籃球隊所有個案均集中在本月14日接受訓練的29名學生中，而今日再多1人中招，累計有7人染疫，有一宗是近期的康復者。餘下學生將需要居家檢疫7日至下周五(6月3日)。

歐家榮指，該名確診教練知悉染疫後，學校已安排涉事29名學生在學校進行多次快測，也有學生在家經快測確診。7名學生染疫後未曾上課，故校園的爆染風險不大。另因為涉事學生是跟教練於本月24日有接觸，懷疑是當日訓練時傳播，但亦要經當局全基因分析看排序是否一樣才得知。

由於29名上堂學生沒有戴口罩，而有爆發，籃球訓練班的其他同學全列作密切接觸者，他們風險較高且不能返校。而患者的同學因沒有進行籃球訓練，則不當作密切接觸者。當局會密切留意明日上學後的快測情況，若再有確診個案會立即調查。