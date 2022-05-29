政Whats噏：江玉歡何文田開首個議辦　被揭係叮噹「鐵粉」

以往通常都係直選嘅議員會喺地區開設辦事處，功能界別嘅議員大多係「掛單式」咁開，用意係幫啲黨友擴展地區服務。但今屆就有啲例外，嚟自選舉委員會界別嘅議員江玉歡就諗住開5個地區辦事處同1個聯絡辦事處，首個議辦今日(29日)開幕，仲被揭係叮噹(現稱多啦a夢)嘅「鐵粉」。

江玉歡首個議辦喺何文田恬文樓地下，佢喺開幕禮上話何文田同紅磡係佢度過青葱歲月嘅地方，喺區內讀書同成長，同時亦見證咗呢度嘅變遷同發展。佢跟住仲話籌備同開設議辦全部都由佢議員辦公室嘅一班年輕同事，期間佢只係落過嚟一次，正如今日開幕都係聽同事講幾點落嚟嘅啫，成件事反映咗年輕人嘅無限潛能同力量。

應邀出席嘅九龍城民政事務專員蔡敏君就爆料，話自己同江有一個重要嘅共通點，就係叮噹嘅「鐵粉」，佢仲話自己嘅優勢在於塊面似叮噹，而江嘅英文名Doreen同叮噹Doraemon好相似，希望日後大家可拎住百寶袋，去幫區內居民做事。前區議員張仁康係江從政嘅啟蒙老師，話會用義工身份同江合作，推動法律諮詢服務。

唔講唔知，呢個議辦係泛民主派前議員毛孟靜嘅議辦，喺2019年有一名裝修工人深夜時用錘仔打破兩道玻璃大門，事後自首，承認係「睇唔過眼毛孟靜禍害香港嘅細路」，先毀壞佢嘅辦事處。裝修工被控刑事損壞罪，其後控方申請撤銷控罪，改以簽保方式處理，裁判官准被告自簽2000港元守行為2年。毛因參民主派35+初選涉違《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，現被還押。