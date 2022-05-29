中大研新人工智能技術　醫學用微型機械人添自動導航

醫學界近年積極推動微型機械人應用，香港中文大學工程學院今(29日)公布，開發新的微型機械人集群自動導航技術。相關技術能結合人工智能，是全球首次讓微型機械人擁有如蜜蜂般的智慧，可成群結隊在人體內的複雜環境遊走，具備自動躲避障礙物的自主巡航能力。研究結果已刊登於國際學術期刊《Nature Machine Intelligence》。

微型機械人能攜帶藥物進入人體，針對性地治療位於狹窄腔道或常規方法難以到達部位的病灶。不過，單一個微型機械人的容量和功能有限，要有效輸送藥物，需要利用外部磁場同時控制數千至數百萬個微型機械人成群進入人體執行任務。面對體內複雜多變的環境，例如不同性質的流體及蜿蜒曲折的腔道，亦大大增加手動控制的難度和失誤機會，甚或出現部分機械人不受控制的情況。

中大機械與自動化工程學系張立教授表示，蜜蜂、魚類等自然界生物有着非凡的集群智能，牠們可根據實際環境共同地改變集群形態，以便穿越狹窄、彎曲的通道，避開障礙物，甚或對敵人展開攻擊。新開發的人工智能微型機械人操控系統，能透過超聲波和X光螢光鏡等成像工具作為微型機械人的「眼睛」，賦予微型機械人集群自主巡航能力，令它們可全自動、自主地在人體內進行任務，減少失誤機會。他期望，日後可讓醫生在毋須接受特別操作培訓下，系統亦能利用微型機械人治療病人，例如將標靶藥物直接輸送到病灶。