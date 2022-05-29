調查指逾6成青年曾接觸不實資訊　憂立法限制言論自由

本港就「假新聞」立法有不同意見，有團體早前訪問了740名青年，發現有66%人指曾在過去6個月接觸不實資訊，當中84%人指在社交媒體或個人資訊平台接觸得到，最常遇到的不實資訊，有74%為政治，73%為與新冠疫情有關，而出現不實資訊的主因，最多人認為是因為市民對政府的信任度低（53%），其次是社會對立嚴重(51%）。

香港青年協會青年研究中心成立的「青年創研庫」，在今年3月10日至30日期間，訪問15至34歲本港青年，結果發現，在曾接觸過不實資訊的490名受訪者中，41%人表示每星期至少一天接觸到，亦有29%受訪者曾在不知情的情況下將不實資訊轉發給他人，當中71%人表示會主動查核和求證懷疑有問題的資訊。

研究結果亦顯示，支持和反對立法規管不實資訊的受訪青年比例相若，同為39%。被問到對立法的顧慮，72%為擔心立法限制言論自由、66%人擔心立法限制新聞自由，以及53%人擔心會出現濫用、濫權情況。青年創研庫民生組召集人陳昌堅及副召集人廖美欣引述研究報告指，「假新聞」問題指的是不實資訊泛濫的現象，以立法手段應對不實資訊在不同地方都極具爭議，參考海外經驗，他們建議立法規管原則應針對有害和非法的公開事實陳述、以非刑事化和非針對個人的方式、以及加強對大型網絡平台監管，並作充分的立法解說和諮詢工作，醞釀社會對議題的討論和共識。