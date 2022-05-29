研究揭逾9成學童現脊骨問題　較疫情前增2成　機構倡做護脊運動

疫情除了使莘莘學子少上實體課的機會外，疫下學童脊骨側彎問題亦急劇上升。兒童脊科基金統計並比較2019年至今的學童脊骨問題，又對第5波疫情下學童脊骨問題狀況作數據分析。結果發現疫情期間學童脊骨和痛症問題惡化，今年有超過9成學童出現不同程度的脊骨問題，較2019年疫情前上升接近2成。該會建議學童每隔30至40分鐘轉換姿勢、做護脊運動，另定期接受脊骨檢查。

兒童脊科基金榮譽顧問脊醫谷德俊指，2019年有近8成接受檢查的學童出現脊骨問題，今年的比例高達96.93%。除了寒背和頭部前傾問題持續外，脊骨側彎上升約一倍。學童使用電子產品時間的數據諂亦顯示，每天使用時間多於3小時的人數，比例由5.49%上升至31.82%。備受痛症困擾的學童人數亦持續上升，尤其是頭痛、頸膊頭、胸口痛、腰背痛及足踝痛。另在最近3年，幼稚園和小學學童出現脊骨問題的人數相約，可推論學童的脊骨問題出現低齡化。幼稚園學童患痛症的人數比例亦持續上升。

谷強調，脊骨問題表示身體處於不平衡的狀態及出現脊骨錯位，有機會干擾或刺激脊骨神經，脊骨神經影響整個身體功能，脊骨錯位會令神經受干擾，影響神經訊息的傳遞，健康問題便繼而發生，導致各種痛症。脊醫孫龍亦指，孩子的一些常見問題，例如無故哭泣、尿床、食欲不振、專注力不足、容易疲倦等，都可能是脊骨錯位出現的警號。機構指，如脊骨出現錯位，便需及早接受脊骨調整，改善神經系統效能，以便影響學童的日常生活、成長、學習及運動表現。