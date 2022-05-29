政Whats噏：架構重組增開支近億　陳健波叫政府諗下點慳返公帑

立法會財務委員會喺6月10日會審議政府架構重組方案涉及開位同撥款嘅申請，喺6月15日就喺大會表決相關嘅決議案。保險界議員陳健波話方案涉及新增開支近億港元，認為政府喺增加人手之餘，都要諗下點樣慳返啲公帑喎。有乜計呢？

政府架構重組方案建議由依家嘅3司13局增至15局，另增設3個副司長。陳健波喺社交平台話政府架構重組要開位，當中涉及近億港元開支惹起爭議，有人認為要按部就班去加開職位，尤其係過去政府被批評好多嘢都做唔好，包括政出多門、部門互相推卸責任，公務員有「不做不錯」嘅心態，市民會覺得政府效率低，所以佢認為政府亦要思考點樣做到拆牆鬆綁、精簡程序架構，做事可以更快更直接。

依家公務員團隊高達18萬人，單單涉及公務員薪酬嘅開支喺2020至2021年度就超過1,400億港元。陳健波話依家政府提出改組涉及嘅新增開支佔公務員開支不足0.1%，所以佢認為政府要做到事而增加開支係值得嘅。但長遠而言，政府亦要考慮精簡程序之餘，效率提升亦可減省人手，藉此令相關開支滅少，事關節省5%就有70億港元可以用喺其他福利或民生政策，可紓解民困。