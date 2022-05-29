雷霆22：屯門工廈單位大麻飄香惹疑　警踢竇檢仿製槍及毒品

警方本月20日起於全港各區展開「雷霆2022」反罪惡及反三合會行動，屯門警區刑事部亦主動於區內各年輕人聚腳點進行反罪惡巡邏，當中包括公園及工廈。至昨晚(28日)，該警區反黑組於建發街一幢工廈巡邏時，發現兩名可疑男子正離開一單位，該單位更飄出陣陣大麻氣味，引起探員懷疑。探員即時截停該兩男，並於其中一人身上搜出手捲大麻煙，其後進入單位再發現多一名男子，檢獲約30多克大麻花及大麻草、約7克俗稱「迷幻蘑菇」的危險藥物、電子磅、5枝懷疑仿製槍械、戰術背心及頭盔。

行動中，警方檢獲的危險藥物總值約6,800港元，3名被捕人士(22至25歲)據報分別為升降機維修員、學生及護士，俱涉嫌「販運危險藥物」及「管有仿製槍械」被捕，其中一名23歲男子另涉「藏有危險藥物」被捕，各人現正接受扣查。警方的行動仍然進行中，不排除有更多人被捕。

警方強調，會繼續以情報主導及重點出擊方式去打擊任何違法活動，同時亦提醒市民，藏有及販運危險藥物均屬嚴重罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人藏有或販運危險藥物，一經定罪，最高可分別被判處罰款100萬港元及監禁7年，以及罰款700萬港元及終身監禁。而管有仿製槍械亦屬嚴重罪行，任何人士管有仿製槍械，一經定罪，可被判處罰監禁兩年，市民切勿以身試法。