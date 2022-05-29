再多40廈納強檢名單　太古城太湖閣及富天閣上榜

2022年05月29日 21:40
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    再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(29日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(30日至31日)期間進行病毒檢測。
    此外，政府明日將於田灣嘉隆苑重開流動採樣站。而截至今日傍晚六時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。
    涉及多宗病例的地點如下：
    1.粉嶺華明邨康明樓
    2.馬鞍山錦豐苑錦荷閣
    3.油塘油美苑瀅美閣
    4.將軍澳富康花園10座
    5.九龍城啟晴邨賞晴樓
    6.慈雲山慈正邨正遠樓
    7.馬鞍山新港城4期L座
    8.沙田綠怡雅苑2座
    9.銅鑼灣勵德邨勵潔樓
    10.柴灣樂軒臺3座
    11.香港仔嘉隆苑嘉俊閣
    12.葵涌新葵芳花園B座
    13.馬鞍山錦泰苑錦晶閣
    14.大圍名城3期3座
    15.沙田翠湖花園B座
    16.將軍澳英明苑明安閣
    17.大埔頌雅苑頌真閣
    18.藍田德田邨德瑞樓
    19.半山區加冕臺1號No.1加冕臺
    20.九龍城太子道西398號 御．太子
    21.觀塘安泰邨錦泰樓
    22.屯門大興邨興昌樓
    23.葵涌葵賢苑葵謙閣
    24.青衣青泰苑寶泰閣
    25.長沙灣蘇屋邨海棠樓
    26.大埔太和邨喜和樓
    27.旺角山東街59-65號百祥大廈
    28.沙田翠湖花園E座
    29.堅尼地城卑路乍街13號珍珠閣B座
    30.灣仔活道42號華都樓
    31.鰂魚涌太古城太湖閣
    32.柴灣小西灣邨瑞福樓
    33.鴨脷洲鴨脷洲中心A座
    34.鰂魚涌太古城富天閣
    35.香港仔石排灣邨碧月樓
    36.黃大仙黃大仙下邨龍吉樓
    37.紅磡海逸豪園11座
    38.長沙灣麗翠苑麗柏閣
    39.將軍澳厚德邨德安樓
    40.荃灣海之戀10座
    《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease