再多40廈納強檢名單　太古城太湖閣及富天閣上榜

再增40個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(29日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該40個地方的人士，須於明日至後日(30日至31日)期間進行病毒檢測。

此外，政府明日將於田灣嘉隆苑重開流動採樣站。而截至今日傍晚六時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.粉嶺華明邨康明樓

2.馬鞍山錦豐苑錦荷閣

3.油塘油美苑瀅美閣

4.將軍澳富康花園10座

5.九龍城啟晴邨賞晴樓

6.慈雲山慈正邨正遠樓

7.馬鞍山新港城4期L座

8.沙田綠怡雅苑2座

9.銅鑼灣勵德邨勵潔樓

10.柴灣樂軒臺3座

11.香港仔嘉隆苑嘉俊閣

12.葵涌新葵芳花園B座

13.馬鞍山錦泰苑錦晶閣

14.大圍名城3期3座

15.沙田翠湖花園B座

16.將軍澳英明苑明安閣

17.大埔頌雅苑頌真閣

18.藍田德田邨德瑞樓

19.半山區加冕臺1號No.1加冕臺

20.九龍城太子道西398號 御．太子

21.觀塘安泰邨錦泰樓

22.屯門大興邨興昌樓

23.葵涌葵賢苑葵謙閣

24.青衣青泰苑寶泰閣

25.長沙灣蘇屋邨海棠樓

26.大埔太和邨喜和樓

27.旺角山東街59-65號百祥大廈

28.沙田翠湖花園E座

29.堅尼地城卑路乍街13號珍珠閣B座

30.灣仔活道42號華都樓

31.鰂魚涌太古城太湖閣

32.柴灣小西灣邨瑞福樓

33.鴨脷洲鴨脷洲中心A座

34.鰂魚涌太古城富天閣

35.香港仔石排灣邨碧月樓

36.黃大仙黃大仙下邨龍吉樓

37.紅磡海逸豪園11座

38.長沙灣麗翠苑麗柏閣

39.將軍澳厚德邨德安樓

40.荃灣海之戀10座