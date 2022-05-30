東方日報A1：凍結最低工資　基層嘆堂食奢侈

港府去年凍結法定最低工資水平，維持在2019年公布的時薪37.5元，下次調整要等到明年5月，全港逾1.4萬名靠最低工資過活的基層勞工「凍薪」4年，只好勒緊褲頭熬日子。有年屆六旬的保安員稱，疫下本港縱然經濟不景，物價依舊飛漲，工資卻紋風不動，無奈兜裏沒錢，連到餐廳堂吃一頓50多元的「碟頭飯」已屬奢侈，苟存於世彷彿只為生存，遑論如他人般偶有「閒錢」睇戲、旅行享受生活。團體炮轟港府凍結法定最低工資，令基層生活朝不保夕。

「我幾十年冇睇戲、冇去旅行，只是想舒舒服服食餐飯，不過依家堂食好貴，食唔起。」根據統計資料估算，全港目前有約1.43萬名工人賺取最低工資過活，64歲任職保安員的朱哥是其中一員。

朱哥讀書不多，自認數學「唔太叻」，但他對物價變化卻記得十分清楚。他猶記得2009年時，月入只有6,500元，當年茶餐廳的堂食價錢大約只是20幾元。時至今天，他月入雖增加至一萬元，但茶餐廳的堂食價錢卻早已翻了一倍多，他尷尬地說：「堂食50幾元一碟飯，已非自己日常可負擔。」

目前，朱哥與年邁的胞兄同住於一公屋單位，由於哥哥只從事散工，生活朝不保夕，家裏開支重擔便落在他身上，因此令他「樣樣都要慳」。朱哥說，身上最值錢的家當是手上那隻戴了多年、價值300多元的舊手錶，其衫袋內殘破不堪的電話亦是友人所贈。

記者問及朱哥平日可有喜好？他想了許久，未能應對，彷彿貧窮真的會限制人的想像。記者再三追問下，他才不好意思地說：「希望有機會去吓旅行」。至於對港府有何期望？他坦言：「加人工囉」，並反問「其實7百萬人的香港，加萬多人的人工，係咪真係咁大影響？」

基層團體斥責港府凍結最低工資水平，令基層市民無法改善生活；又指最低工資由2011年實施首年的時薪28元，上調至2019年的時薪37.5元，但若扣除物價升幅，相應購買力竟然跌至僅27元，因此強調若計入未來一年物價升幅和通脹因素，法定最低工資水平應訂為每小時50元。

勞工及福利局局長羅致光昨於網誌表示，法定最低工資水平檢討的公眾諮詢將於明日結束，料相關委員會於今年10月底前提交報告，讓行政長官會同行政會議決定調整幅度。他期望檢討能有商有量，又指若凡事只看誰「拳頭」大，誰大聲誰正確，社會只會加深分歧甚或撕裂，多方平台亦難以發揮功能。

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