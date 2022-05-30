空置公屋重災區　和樂邨實地視察　部分單位無人住

東網早前報道全港有874個空置公屋單位，雖然一眾基層苦苦等候，但房屋署仍舊「闊佬懶理」。東網記者近日到位於空置單位重災區的觀塘和樂邨實地視察，目測至少有12個單位空置，佔全邨單位約6.3%。有街坊表示，邨內有不少單位是無人入住，更有單位空置1至2年，促房署盡快讓有需要人士「上樓」。而早前發表空置公屋單位調查報告的團體指出，即使傳媒大肆報道事件後，仍不見房署積極跟進，僅稱空置情況是編配流程中的正常現象，團體形容答覆「都好行吓」。

關注安置政策連線早前發表調查報告，發現45個入伙40年或以上的公共屋邨中有874個空置單位，當中約一半為空置1年或以上，以觀塘區最多，佔36%。記者近日到觀塘已有60年樓齡的和樂邨視察，和樂邨共有11座，由大廈外牆目測可見，至少12個單位明顯空置，內裏空空如也，沒有安裝冷氣機，亦有部分似是房署剛翻新完，未來或會將之出租。但亦有部分疑似用作儲物室用途，見到在單位露台位置放置有房署宣傳全方位維修計劃的易拉架，並堆疊膠箱等雜物。

居住和樂邨近40年的王女士說，其毗鄰亦有空置單位，由於她現時居住的樓層沒有升降機到達，加上和樂邨較老舊，需經常維修單位及樓宇，裝修之聲不絕於耳，可謂永無寧日； 此外該處又有不少死亡事故，或是因此而成為不受輪候人士歡迎的原因。但她強調，房署應盡快將空置單位編配予有需要人士，「如果對於人哋住劏房嗰啲，梗係想盡快安置」。以她所知，該邨有單位空置1至2年，「我都覺得房署應該揸緊啲，因為喺香港唔係我住緊安樂就得，想人人都要有屋住。」

至於同層亦有空置單位的另一位邨民黃女士表示，聽聞鄰近單位發生不少自然死亡事故，故同層偶爾也會有單位空置一段時間。她坦言不太留意屋邨的空置單位數量，但希望「總之有屋畀人住就得」，她亦曾苦候7年公屋才可上樓，之前屈居劏房多年，故感同身受，希望若有空置單位，房署便應盡快安排其他輪候人士上樓。

關注安置政策連線成員吳堃廉表示，有關調查報告獲傳媒刊出後，未見房署向他們作出回應；對於房署僅回應傳媒指，空置情況是編配流程中的正常現象，吳形容：「答覆都好行吓！」另一位成員陳偉雄則稱，由於接觸許多即將被拆遷的石籬中轉屋居民不想調遷至屯門寶田中轉屋，故認為部分房署空置的單位可用作安置居民的臨時中轉房屋；部分街坊「兩害取其輕」，搬至市區空置公屋，較偏遠的屯門中轉屋更好，惟房署未有考慮。