曾遭申訴署力批6大不足　房署改建儲物室做住宅

公屋資源被浪費早已不是新鮮事，早於2018年，申訴專員公署主動調查發現87個屋邨設有2462個儲物室，當中有39%屬空置，約959個，總面積逾10萬平方呎。不過，房屋署事後亦「補鑊」將部分儲物室改建成住宅單位，合共增建70個住宅單位。房屋委員會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，房署有將小部分公屋儲物室或空格位改裝，降低樓底等標準以改建成住宅單位；不過他亦認同，並非所有儲物室或空格位均可改裝，明白有其局限。

申訴署曾力數房署6大不足，包括屋邨儲物室空置率高、無及早研究將儲物室改作住宅、大量閒置「空格位」等；以牛池灣彩雲邨為例，有多個700多平方呎的儲物室空置4年以上。而房署就申訴署調查，近年亦曾有將儲物室改裝成住宅單位，並表示在技術可行及符合《建築物條例》及相關法例、土地用途規限、規劃限制、環境因素的考慮，以及居民意見等情況下，改建40個住宅單位，後來又進一步改建約30個住宅單位。

招國偉表示，早前曾到沙田禾輋邨參觀由儲物室或空格位改建成的住宅單位，其樓底、採光和通風等標準均有所改變。若不將標準放寬，部分單位實在難以改變成為住宅單位。他明白難以將全部公屋儲物室或空格位改裝，因部分儲物室位於電錶房上方，或儲物室「夾硬加裝廁所」，亦未必能吸引輪候人士居住，「唔能夠全部改得晒」。