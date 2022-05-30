鯉魚門再多5枚百年界石出土　團體促港府保育

香港文物處處，繼早前多個界石出土，近日再有好消息！有關注團體於鯉魚門地區尋獲5枚屬於英軍軍事地段、逾百年歷史的界石。由於地點較偏僻，所有界石至今保存良好，團體認為界石見證本港歷史，為重要里程碑之一，促港府盡快保育。

團體「香港行跡」近日於鯉魚門尋獲於1905年設置的5枚屬於英軍軍事地段的界石，並確認其中4枚界石位處於1937年港英政府頒布《新九龍的範圍》新九龍/新界界線上。4枚界石體積相若，由於上址原為石礦場，界石亦採用本港生產的花崗岩製造，品質良好，至今保存完好，恍如剛出土般。團體續指，相信部分界石具備雙重用途，除用作定義鯉魚門礦場地段界石外，亦同時用作新九龍/新界地段界石，惟實際用途仍有待考究。翻查資料，鯉魚門石礦場歷史逾200年，早在當地漁業發展前，與牛頭角、茜草灣、茶果嶺合稱「四山」分途開發石礦。時至1965年，政府制定新政策，鯉魚門村的石礦場公司採石牌照年期屆滿後，不獲延續，促使村內逾百年長壽的工業停頓。

古物古蹟辦事處回覆指，知悉鯉魚門山坡上約共有16塊界石，正向相關部門索取斜坡工程資料，以安排實地考察和評估界石會否受到影響。若有關工程可能影響界石，古蹟辦會提供技術意見，確保界石在工程期間獲得適切保護。有關界石的歷史和重要性仍在研究，若獲得確認，古蹟辦會加以保護。