浸大與華創簽署備忘錄　探討成立智慧中醫聯合創新中心

中醫藥在本港第5波疫情發揮一定作用。香港浸會大學表示，與華潤創業有限公司(華創)在本月26日簽署合作備忘錄，共同推動中醫藥的現代化和國際化。雙方根據備忘錄的合作框架簽訂意向書，探討成立「浸大-華潤智慧中醫聯合創新中心」，以進行相關的合作研究、技術開發、應用及商業化，並推動中醫藥數碼、標準和國際化。日後雙方將就個別中醫中藥專項合作進行討論並達成協議，由浸大中醫藥學院及華潤科學技術研究院負責執行。

備忘錄和意向書由浸大校長衞炳江和華潤集團助理總經理、華創董事長及首席執行官陳鷹代表雙方簽署，目的是利用香港作為國家對外溝通聯繫的視窗和橋樑，同時結合雙方所長。雙方將根據備忘錄宗旨，探討在智慧中醫、中藥現代化研發，以及中醫中藥知識產權的交流合作。在5年合作期內，浸大將利用其學術及科研資源，以及相關的教育、研發、醫療機構等網絡推展相關合作；而華創將投入高達港幣5,000萬元的資金，並提供行業需求及知識、產業資源及管理經驗，以推動相關合作專項。

透過網上形式出席活動並致辭的創新及科技局局長薛永恒表示，政府一直支持「官產學研」多方面合作，相信結合華潤創業與浸大的力量，將有助促進中醫藥的標準化及國際化，讓擁有悠久歷史的中醫醫學「以香港為載體，廣傳世界，造福全球」。他續指，香港作為國家其中一個最國際化及市場化的城市，故有責任及能力把國家的優勢產業包括中醫藥，讓全世界各地人民了解和接受。