爆疫酒吧被揭有DJ表演　張素媚指業界或不理解防疫規定

中環接連有酒吧爆疫，包括中環加州大廈4樓Zentral及荷李活道的華懋荷李活中心LG層The Iron Fairies & Co，至今合共26人確診，據了解，當中Zentral酒吧，曾邀請DJ表演搞氣氛，DJ與部分顧客無戴口罩高歌跳舞，引起是否觸犯防疫法例的質疑。蘭桂坊協會總監張素媚今日(30日)在電台節目表示，協會曾向食環署查詢，署方回覆指DJ打碟播放音樂均屬於現場表演。

現行防疫規定，酒吧不得安排現場表演，張表示，可能由於防疫規定內沒有寫清楚，令業界有可能不理解而忽視，但認為是個別事件，業界大部分都嚴格及認真對待政府的防疫規例，亦不排除部分人在消遣時忘形而忘記戴回口罩。她指出，所有在現場人士，除了在枱上飲食外，其他時間都不可除下口罩，協會有向業界說明。

另外，港大傳染病感染及傳染病中心總監何栢良今日在另一個電台節目表示，現有規定酒吧最多容納75%，爆疫的2間酒吧有700人次入場，有機會違規，當局要考慮如何有效管理入場人數，及維持場內的社交距離措施。近日的中環酒吧群組，大部分是年輕人染疫，要留意會否引起大規模傳播。他認為現時疫情尚算平穩，若新增個案每日維持在200至300宗，患者多為輕症，毋須收緊防疫限制。