演藝學院男生示威期間藏催淚彈殼　承認暴動判囚28個月

正就讀香港演藝學院二年級的男生，於2019年中在黃大仙紀律部隊宿舍外參與示威，期間涉嫌淋熄催淚彈，又藏起發射後的催淚彈殼。他當場被捕，及後「踢保」至去年4月正式被起訴。他今（30日）在區院承認暴動罪，被判囚28個月。他面對的另一項無牌管有彈藥罪，則會存檔法庭不予處理。區院法官游德康指，被告的行為會令暴動升溫，又批評示威者挑戰警方，並指斥他們針對警察家人的手段更令人難以接受。

現年22歲的被告劉柏睿，被控於2019年8月5日，在沙田坳道與睦鄰街交界參與暴動，及管有彈藥，即投擲後的手拋式催淚彈殼及催淚彈發射後的彈頭。案情指，當晚8時許，有示威者包圍紀律部隊宿舍，有人掟磚，警方需發射催淚彈驅散。衝突期間，身穿黑衣、戴着護目鏡的被告向催淚彈頭潑水，又用器皿覆蓋。警方截停被告後，在被告斜孭袋發現一枚催淚空彈頭，及一個手拋式催淚空彈殼。

辯方求情指，被告事後深感後悔，並為令父母擔心一事公開向他們道歉。辯方稱，沒證據顯示是次暴動有預謀，也沒有片段顯示被告曾做出攻擊性行為，冀法庭輕判。法官則指，據案例指出，法庭量刑時須同時顧及他人的行為，判刑須以懲罰和阻嚇為前提。是次暴動中，有示威者破壞警察宿舍鐵閘，考慮到暴動規模及嚴重性，以判囚45個月為起點，因被告在被捕後仍積極讀書，酌情減刑3個月，連同認罪扣減，最終刑期為監禁28個月。

案件編號：DCCC 589/2021