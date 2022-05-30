男子涉發短訊狂言炸《東方》　承認刑恐准保釋至7.26判刑

去年10月有人向東方傳媒機構（下稱「東方」）發短訊，揚言「炸X咗東方日報」，東方即時報警，懷疑滋事者終在事發後半日內落網。警方徵詢律政司意見後，落案控告疑犯一項刑事恐嚇罪。涉案被告早前不認罪，直至案件今（30日）在粉嶺法院開審之際，被告改為認罪。裁判官陳炳宙把案件押後至7月26日判刑，以待索取心理、感化及社會服務令報告，期間被告續准保釋。陳官亦表明本案在某程度上亦涉及公眾利益。

控方今呈上經修訂後的控罪。現時控罪指，報稱任職穿梭巴士司機的47歲被告徐灶明於2021年10月21日，威脅東方企控集團有限公司，會作出違法行為，即炸毀東方報業中心，意圖使東方企控集團的員工受驚。案情指，案發當日凌晨約3時半，東方所設的24小時報料熱線收到4則WhatsApp短訊，短訊含粗言穢語，更揚言要炸毀「東方日報」。警方經調查後，於同日下午約1時半拘捕被告。警誡下，被告承認發送涉案短訊，他解釋因為東方日報「無左賭波貼士」、「我唔知點買波」，一時不忿便發訊息「整蠱」東方員工。

當值律師為被告求情時指，被告知悉自己犯下「彌天大錯」，稱被告平日喜歡看足球賽事及賭博，但因為東方改版，被告得不到投注靈感、經常感到不快，犯案時被告正在公園飲啤酒，因一時不忿而發出短訊。辯方強調，被告不懂製造炸彈，只是純粹在發洩，希望法庭考慮到被告認罪，判處非監禁式刑罰。裁判官將判刑押後，批准被告保釋候判，但陳官提醒被告判刑仍未有定論，指正當及客觀的新聞報道對法治文明社會有益，故本案在某程度上亦涉公眾利益，惟考慮到被告認罪及無案底，現階段先索取報告以作參考。

案件編號：FLCC 229/2022