疫苗通行證第三階段明實施　市民最後衝刺　飲食界倡設退場時間表

「疫苗通行證」第三階段將於明日(31日)生效，年滿12歲市民須打3針才可進入食肆等處所，不少市民趁今日(30日)作最後衝刺，在佐敦官涌體育館疫苗接種中心排隊輪候接種第3針疫苗。東網記者早上到場觀察，發覺前往接種的市民疏落，有市民坦言為了去飲茶及覆診而打針，飲食界就認為對生意影響不大，盼疫情終結後取消通行證，讓市民生活復常。

今早在官涌市政大廈外排隊的市民只有數位，本身已接種第3針的陳先生，陪太太到場打第3針。陳先生坦言太太需要看醫生和覆診，進入這些場所亦要有3針疫苗接種紀錄，故必須打針。身旁的陳太就指，打第3針為方便去飲茶，笑言冇辦法，都應要盡市民責任，保護自己；至於已預約打第3針的黃先生就指，他本身接種時間到期，故此前來打第3針，並非趕接種「尾班車」。官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢指，近一周接種第3針的數量上升約一倍，其中在接種內地復星與德國藥廠合作的復必泰疫苗的九龍塘接種中心，昨日有近2,000人打針，逾9成是接種第3針。現時每間疫苗接種中心平均每日能接種2,000針，有需要時可提升至2,500針。

「如果9成幾人都打咗第3針，再去檢查疫苗通行證意義不大，希望當局會去思考退場。」稻苗飲食專業學會榮譽會長黃傑龍指，業界早在2至3星期前已憂慮第三階段實施後，生意會受到打擊，加上當時政府指尚有120萬人夠期接種卻未打第3針，若事實如此生意額恐會回到放寬前，幸近期數據顯示未打針者約60萬人，當中包括康復者，預期最終未接種者約佔人口5%，對整體生意影響不大。他認為本港逾9成人口接種第3針後，期望疫情能夠走向終站，政府逐步解除防疫措施，設立退場機制，亦應取消疫苗通行證，讓市民真正恢復正常生活。