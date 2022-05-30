競委會控3書商及1職員賣教科書合謀定價　2024年4月中開審

競爭事務委員會於前年3月向競爭事務審裁處入稟，控告3間書局及1間書局的總經理，指被告在向香港中小學學生銷售教科書期間合謀定價、瓜分市場，要求法庭頒令宣布被告違反了「第一行為守則」，除對被告施加罰款外，也同時取消該名被告人士的董事資格。案件今(30日)進行管理會議，由於法官及大律師的檔期問題，競審處主任法官夏利士決定，案件要到2024年4月至5月才能正式審訊。

本案原告為競爭事務委員會，4名被告則依次為天利行書局有限公司、商務印書館（香港）有限公司、聯合出版（集團）有限公司、及天利行書局有限公司總經理許超明。原告指稱，上述3公司在向香港中小學學生銷售教科書期間，涉嫌合謀定價、瓜分市場、圍標（以下統稱「合謀安排」），違反了《競爭條例》下的「第一行為守則」。雖然有關合謀安排是在《競爭條例》全面生效前所訂立，惟上述公司於《競爭條例》全面生效後仍然繼續執行、參與有關安排。此外，競委會亦指許為《競爭條例》第91條所指，牽涉入該合謀安排的人士。

本案為競審處案件，今天的管理會議則在高等法院大樓進行。與訟各方預計，正式審訊需時約26至30日，證供將全屬事實證據，毋須傳召專家作供。在舉證完成後案件將會小休一段短時間，以讓與訟各方撰寫書面結案陳詞。另外原告及天利行與許超明，均表示鑑於本案所涉指控規模龐大，有意從英國聘請專長反競爭法律的英國御用大律師作代表。法官在考慮上述因素後，決定以30天審期作基準，暫定於2024年4月15日開審，及在同年1月26日先進行審前覆核。

案件編號：CTEA 2/2020