被控操控雛妓賣淫　3涉案被告續還押候進一步調查

警方早前瓦解一個操控未成年少女的賣淫集團，指他們以2萬港元出售少女的貞操，惟少女最終只獲分100港元。警方拘捕2男2女集團骨幹及1名嫖客，另尋獲4名被操控賣淫的少女。1名女主腦及2名男代理及後被控同1項控制他人而目的在於使他與人非法性交罪。案件今天（30日）於九龍城法院再提堂，署理主任裁判官黃雅茵將案件押後至8月22日再訊，以待警方進一步調查，包括查核電話記錄及閉路電視片段，期間各被告須繼續還押。

3名被告分別為鄭嘉華（29歲、助理工程督察）、司徒詠祖（19歲、地盤工人）及廖詩敏（37歲、無業），他們同被控1項控制他人而目的在於使他與人非法性交罪。控罪指他們於2022年3月24日，在香港控制或指示女童X，意圖使該女童X與他人作出非法的性行為。鄭另被控1項管有兒童色情物品，指他於2022年3月31日，在香港管有15段兒童色情物品短片及600張兒童色情物品相片。據控方透露，案件現涉及多一名被操控賣淫的女童Y，且有多2名涉案人士被拘捕。

案件編號：KCCC 713/2022