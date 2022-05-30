東網為民請命　彩虹邨廣福邨單位多空置　市民怒斥有屋無人住

一石激起千重浪，東網多次報道全港多區屋邨有不少單位被白白丟空多時，觀塘和樂邨亦為重災區之一。儘管房屋署仍舊「闊佬懶理」，不過，報道卻於坊間獲得巨大回響，許多市民紡紡來電直指政府白白浪費公帑，又指位於牛池灣的彩虹邨及大埔的廣福邨亦有相同狀況，俱有許多空置公屋單位，且空置時間大部分已超過1年。有人更指十分心痛在一個公屋輪候時間屢創新高的時代，當不少基層仍然要租劏房，捱貴租時，卻出現有屋無人住。

一名姓先的市民稱自己於彩虹邨附近工作多年，由於每座層數不多，加上其騎樓設計，外面的人很易對單位內的情況一目了然。他指平時於附近出入，留意到邨內有不少單位丟空多時，至少有1年以上，不明當局為何容許這情況，反問「究竟係佢哋無派人去點算，定還是明知但不理?」。他認為於寸金尺土的香港，公屋這些空置景象是十分奢侈，亦不能接受，因身邊不少友人正捱貴租，以每月逾4千港元租劏房住，有友人更為此患有情緒病。

另一位家住廣福邨的胡先生亦指平時行過走廊或平台，亦發現不少「吉屋」，既沒有冷氣，又沒有人住的痕迹，估計該邨空置單位不下數十間。他怒斥政府官僚文化害苦了基層市民，「明明可以特事特辦，但個政府就拖，玩程序」、「講真，依家咁多人無地方住，就算係凶宅都大把人爭」，建議政府一空置就「搵人住，唔好浪費時間」。