旺角賭檔追債謀殺案　4男1女被控謀殺等罪須還押

旺角砵蘭街於上周五（27日）發生謀殺案，一對情侶到砵蘭街一間釣魚機賭檔收債時，遭約10名大漢持刀襲擊，造成男死女傷。警方其後拘捕6人，當中3男1女同被控一項謀殺罪，另一名30歲男子被控一項串謀意圖傷人罪。案件今早（30日）在九龍城法院首次提堂。 署理主任裁判官黃雅茵將案件押後至8月22日再訊，以待警方進一步調查，包括驗屍及法證檢驗，期間各被告須還押看管。

5名被告依次為楊永松（37歲、無業）、謝應權（32歲、無業）、女子林穎彤（20歲、無業）、黃偉健（37歲、無業）及姚守兵（33歲，售貨員）。首4名被告被控於2022年5月27日，在九龍旺角砵蘭街299號2樓和其他不知名人士謀殺男子張志傑。另外，姚被控於同日同地和其他不知名人士，串謀非法及惡意傷害女子張玉蘭，意圖使該她的身體受到嚴重傷害。

據了解，其中一名涉嫌協助罪犯的34歲女子，現已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。西九龍總區重案組正跟進案件。

案件編號：KCCC 1274/2022