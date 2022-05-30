浸大研發新藥物抑制一種蛋白酶　可控飽腹感助減肥

根據衞生署在2014/15年進行的人口健康調查，年齡介乎15至84歲的香港人當中，約30%屬於肥胖，另有20%過重。而應對肥胖最有效的方法本該是減少進食，但肥胖的人往往因為失去飽腹感而難以調節飲食習慣。但香港浸會大學的研究團隊卻發現，一種名為「膜1型基質金屬蛋白酶」 （MT1-MMP）的蛋白水解酶，在飽腹感的調節機制中扮演重要角色，有助研發治療肥胖症的創新標靶藥物，有關研究結果亦已刊登於醫學期刊。

MT1-MMP的蛋白水解酶，在人類大腦發出飽腹感信號的機制中，發揮重要調節作用。浸大研究團隊於小鼠模型實驗中，結果顯示，缺乏MT1-MMP可避免由高脂肪食物引起的肥胖。研究團隊又透過探測特定蛋白質的「蛋白質印迹分析」技術，發現MT1-MMP的活性，在顯示肥胖小鼠腦內 MT1-MMP的增加，可能是導致體重持續上升的風險因素。

因此研究人員遂透過藥理學方法抑制MT1-MMP在體內的活性，探討以MT1-MMP為標靶治療肥胖症的潛力。在使用能抑制MT1-MMP的特定中和抗體後，肥胖小鼠的代謝參數，包括食量、葡萄糖耐量、體重均有明顯改善。結果顯示MT1-MMP可作為潛在的治療標靶，以開發治療肥胖症的創新藥物。浸大中醫藥學院教學研究部助理教授王凱亮博士表示研究結果確立了MT1-MMP在調控飽腹感的角色，並初步顯示了這種蛋白水解酶是治療肥胖症的有效標靶。以藥物抑制MT1-MMP，是研發能有效治療肥胖症的藥物的可行策略。