7餐廳參與義賣疫境派飯　新世界買7000飯券支持

第五波疫情重挫本港多個行業，當中飲食業尤為嚴重，幸有部分餐廳疫境存愛，抵住經營壓力堅持向基層免費派飯，故新世界發展策動的大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」發起「Show me your love飯」義賣行動，呼籲公眾支持7間疫境派飯的餐廳，購買飯券轉贈基層。新世界集團慈善基金會亦率先向該7間餐廳，每間購買1000份飯券以示支持，估計逾萬人次受惠。

義賣行動為期一個月，支持的餐廳共7間，遍及港、九及新界，當中6間一直有向基層派飯，包括千樂燒味餐室、好運燒臘飯店、花月宮、金佛園素食、Manna。嗎哪及廚尊。至於開業近廿載的著名粉麵店華姐清湯腩，亦決定加入行動。有意捐助的善心人士可購買飯券，每買一張就等於贊助一個飯盒，介乎30至60港元。

此外，「愛互送」下月將推出大型捐贈計劃「Share a Meal餐餐送愛」，全港近220間食肆響應參與，公眾可於餐廳「食一餐捐一次」，善款將用作購買食品等物資，給基層多一餐溫飽。