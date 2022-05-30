承認參與前年11.18暴動　12港人蛇之一郭子麟押後再訊

2019年11月18日在理工大學一帶發生連串衝突，其中13人於被捕後被控一項暴動罪，當中包括12名乘船偷渡出境、在內地被捕獲的香港人蛇之一的郭子麟。郭子麟及另一名男學生早前承認暴動罪，該宗區院案件今天（30日）移師西九龍法院大樓作求情，辯方呈上書面求情未有補充。法官直指案情嚴重，適宜判處即時判監，故拒絕為該男學生索取勞教中心報告，並將案件押後至10月29日作補充求情。

認罪的被告為18歲港大學生郭子麟及19歲IVE學生林敏諾。兩人與同案11人同被控於2019年11月18日在窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

辯方指2名被告都不反對押後判刑，以待同案其他不認罪被告的案件審結。法官亦提到，郭子麟另涉「12人蛇」案而被控妨礙司法公正罪，認為可以等候該案有判刑結果後，才處理本案的判刑以顧及量刑整體性。翻查資料，「12港人」一案共涉9名被告，其中被告黃臨福認罪被判入教導所，及被告黃偉然承認1項製造爆炸品罪，妨礙司法公正罪則不予起訴存檔法庭，判囚20個月。另7名被告表示擬認罪，案件將於7月14日在區院作答辯及判刑。

案件編號：DCCC 768/2020、DCCC 409/2021