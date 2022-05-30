歌手莊正等被控圍理大期間暴動　控方稱沒有到現場理由

本地歌手莊正及其他7男3女，涉嫌在2019年11月18日於油麻地一帶，參與包圍理工大學的示威，因而被控暴動罪，案件今（30日）區域法院續審。控方開案陳詞指，事發時案發地點的交通受阻，商店都沒有運作，11名被告沒有前往的理由。控方指他們沒有理會警方警告，長時間逗留在現場，必然參與了該場暴動。

11名被告依次為歐陽浩明（25歲、地盤管工）、翟柏龍（28歲、攝影師）、湛沛林（19歲、學生）、陳思進（18歲、髮型師）、陳子宏（21歲、文員）、鄭太君（25歲、無業）、莊正（28歲、現報稱音樂教師）、周嘉慧（19歲、學生）、周諾澄（19歲、學生）、簡澧然（24歲、音樂教師）及黎子欣（22歲、酒吧店員）。控罪指，各被告於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。

控方指，自2019年11月11日起，有示威者進佔理大，理大附近一帶亦有示威者聚集。案發當日，警方曾發射催淚彈驅散，但示威者沒有離開。至晚上11時許，警方展開圍捕，結果在油麻地一帶拘捕213人，包括本案11名被告。控方指，莊正曾透過WhatsApp，與翟柏龍討論帶雨傘到佐敦範圍，加上11名被告均非居住在附近，而理大事件在案發前幾天已經發生，他們必然知道有關狀況，但仍刻意前往，肯定曾參與暴動。

案件編號：DCCC 461/2021