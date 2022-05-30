網傳喝罵女童影片引熱議　網民斥治療師發洩個人情緒

耐性及愛心是教育孩童的必備條件。不過，近日網傳一段疑是言語治療師教育年幼女童的影片，惟片中可見治療師多次喝罵女孩，後者被嚇至大哭後，治療師更離開、獨留女童在房內不顧，大批網民見到有關影片後都感到不滿，批評治療師將自己的個人情緒宣洩在小朋友身上。有教育專家亦批評：「呢啲係邊派嘅行為治療？根本就係變態專家嘅虐兒計劃。」

有曾任私立幼稚園校監的教育專家昨日(29日)針對有關影片，在其Facebook專頁分享個人看法。她批評，片段中的「治療方案」完全是下三流手法，又將一個有機會有特殊教育需要(SEN)的幼童困在密室內，「所謂嘅治療就已經輸咗一成，言詞嚴苛衰咗兩成，嚴重傷害他人心理就已經係死罪冇埋七成」。

專家續指，女童家長已就事件報警求助，另批評「這種嚴重失德反智和卑劣的行商手法在校長眼中等同一級謀殺」，在外國甚至被列入為「教育界嘅危險人物」。她又質疑：「專業虐兒還是小朋友犯了彌天大罪，所以導師要化身地獄使者來替天行道？」部分網民亦與專家看法相近，認為涉事的沿療師已將個人情緒發洩在女童身上，怕對小朋友的童年蒙上陰影。