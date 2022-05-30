涉油麻地堵路縱火兼藏武　2男認罪判囚50個月

2名男子於2020年2月在油麻地的車路上，用汽油彈燒路障時遭「斷正」，繼而被警方揭發與其他人租用附近一間酒店作汽油彈倉庫。2人今（30日）在區院承認縱火及管有物品意圖損壞財產罪，同被判入獄50個月。法官練錦鴻指，大型破壞事件在2019年年尾稍歇，但被告行為會把稍熄滅的灰燼死灰復燃。官指2人分工合作，租住酒店並買材料製作汽油彈，顯示是有系統、打算有計劃重複犯案，而案中涉及的物料極不穩定，用作儲存物料的酒店本身卻屬民居，如有不慎則後果堪虞。

2名被告依次是26歲廚師陳鴻基及28歲運輸工陳國強。案情指，2020年2月4日晚上11時許，2名被告及另外3人身穿黑衣物，將圍欄等雜物放在油麻地彌敦道與甘肅街交界車路上，其後投擲5枚點燃了的汽油彈，路障和車路焚燒。有休班警目擊事件，隨後截停2人。警方搜查時，發現一張位於彌敦道的Casa Deluxe Hotel的酒店房卡，首被告稱他們當晚帶同汽油彈自房間出發。

警方搜查該酒店房時，發現10枚汽油彈、2罐共189毫升的汽油，還有一個內藏295毫升、濃度94%的藍色硫酸的膠蹲，以及2罐石油氣、2把鐵錘、4罐噴漆、1把剪鉗等。房間內充滿汽油味。法證科學家證實房內檢獲的物料，可製作另外10枚汽油彈。閉路電視片段顯示，2名被告曾在2月3日到附近五金鋪買製造汽油彈的工具。經數碼鑑證顯示，首被告曾搜尋「燃燒彈材料」等資料。次被告警誡下承認購買材料，但稱「有啲工具我都唔清楚買嚟做乜」。控方指，2020年2月3至5日，2名被告及其他人租住酒店作犯案基地。

案件編號：DCCC 1073,1074/2022