巴士車長晉升有前途　24歲車長變白領管財務營運

為應付巴士服務逐步恢復正常，新巴城巴上周宣布計劃聘請200名巴士車長。兩巴母企匯達交通人才管理主管黃偉業今日(30日)表示，日前在洪水橋、元朗潭尾社區隔離設施進行的車長招募活動反應理想，接獲逾60宗申請。他又指，巴士公司過去2年着重內部晉升，有車長可轉職公司財務部擔任業務資訊員，由車長搖身一變成為白領；亦有車長成為駕駛訓練導師，憑經驗培訓新血。車長的職涯發展多元，更能吸引更多年輕人入行，形容「以往(車長)入到黎揸一世車，依家唔會囉。」

巴士車長一職近年深受巴士迷嚮往，年僅24歲的馮天裕正正是其中一位，他自幼對巴士、鐵路或飛機都相當感興趣，儘管大學時主修地球系統科學，但2年前他畢業後仍實現「我的志願」，當年憑22歲之齡成為新巴最年輕的巴士車長。他表示，第一次載客的情況至今仍歷歷在目，指「駕駛一輛大車，載很多人，覺得很有使命感和滿足感。」駕駛巴士1年多後，他早前更獲內部晉升，成為財務部擔任業務資訊分析員，運用大數據進行業務規劃。他表示，自己喜歡駕駛，由前線轉為文職工作，當然有不捨，但認為轉職有助個人職場長遠發展，並期望疫情復常後能以兼職車長重返前線。

現年38歲的周雁東早在8年前入職巴士車長，受疫情阻礙，直至近月才晉升成為駕駛訓練導師。他指，當年選擇成為巴士車長，主因是成家立室，需要工作穩定。現時「升職」不但收入提升，更可多抽時間陪伴家人；將自己多年的經驗分享給未來車長，更令工作增添成功感。