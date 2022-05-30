「佔旺女村長」獄中非禮囚友罪成　還押至6.15判刑

因2019年8月在機場襲擊《環球時報》記者付國豪、正在服刑的「佔旺女村長」畢慧芬，涉嫌於2021年2月在小欖精神病治療中心，2度非禮一名17歲女囚友，涉親吻及觸摸對方私處。她早前否認2項猥褻侵犯罪，案件經審訊後，今（30日）在西九龍法院裁定罪成。裁判官李志豪指接納案中受害人的證供，拒絕信納被告的自辯。李官確信事件的始末正如控方案情所述，因此裁定被告罪成，並押後至6月15日判刑，期間為她索取精神科及心理科報告，被告須繼續還押。

現年26歲的女被告畢慧芬，被控於2021年2月8日至22日期間某日，及於2月23日，在小欖精神病治療中心的日間活動室及浴室猥褻侵犯女子X。

辯方求情指，被告身體有先天抽筋，手腳不協調及輕度弱智，現時於小欖精神病治療中心進行精神科和心理科的治療，希望法庭為被告索取精神科及心理科報告。裁判官同意為被告索取相關報告，讓法庭對被告的精神及心理狀態有更進一步了解再作判刑，但表明被告面對的控罪嚴重，會面臨一個監禁式刑罰。

案件編號：WKCC 457/2022