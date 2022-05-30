政Whats噏：民政局拖逾7個月　終安排區議員姚鈞豪周三宣誓

東網早前都講過，至今仲有1位區議員未進行宣誓，拖逾7個月。相隔1個禮拜，大埔區議員姚鈞豪今日(30日)話收到民政事務局通知，將會喺本周三(6月1日)進行宣誓。雖則佢話唔會預計今次嘅結果，但好似打定輸數會被取消議員資格(DQ)咁，仲交帶埋部分未做完嘅嘢，日後會點處理。

民政局喺舊年為全體區議員宣誓，部分泛民主派議員被DQ。當時由於姚鈞豪在囚，冇參與宣誓，但當局亦曾安排佢喺獄中宣誓，點知最後又取消咗，畀佢嘲為彈出又彈入。點知佢出獄至今，當局都冇任何行動話要補辦宣誓。

東網早前都有講到呢個情況，相隔1個禮拜，姚鈞豪今日喺社交平台貼文話啱啱收到民政通知，禮拜三會搞番之前取消咗喺獄中彈出又彈入嘅宣誓。佢仲話呢一日由佢出冊開始已經預計緊，到2022年嘅6月終於都到。佢又話唔會預計今次嘅結果，因為香港講證據或理據嘅年代已經過去，預計都無意思。

佢仲話暫別嘅說話舊年已經講咗幾次，今次就唔再講，但佢有好多嘅社區計劃想搞都未搞，希望遲啲可以用另一個身份搞番，但有啲辦事處嘅工作就未必可以繼續，好似實習生或者證件相咁，呢啲就遲啲再講搞唔搞到。最後仲話只要一日佢仲係民選議員都會盡能力去完成大家喺2019年希望佢做到嘅嘢，即使唔得，希望大家都可以接力做落去。