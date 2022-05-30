「正義姐」友人被指參與打鬥判罰款　上訴得直獲撤銷定罪

前年2月21日，銅鑼灣時代廣場外有不同政見人士打鬥，被網民稱為「正義姐」的教師藍雪寶等人，手持五星旗到場並與在場人士爆發衝突，事後有4人分別被控傷人及在公眾地方非法打鬥，2人認罪被判160小時社會服務令。其餘2人去年經審訊後，一名聽障青年被裁定傷人罪名不成立，但「正義姐」的朋友宋晞綸，則被裁定在公眾地方打鬥罪成，判罰款3000港元。宋早前向高院原訟庭申請上訴，法官杜麗冰在閱讀控辯雙方書面陳詞後，決定判處宋上訴得直，其定罪裁決及判罰獲撤銷。

46歲報稱商人的上訴人宋晞綸，被控於2020年2月21日，在銅鑼灣時代廣場與黃卓熙參與非法打鬥。其代表大律師指，原審裁判官純粹依靠現場錄影作為定上訴人罪的證據，指上訴人先推人引起糾紛；但忽略了在審訊時，藍雪寶和當時在現場的一名警長，均作供指上訴人被人襲擊，而他們此方面的證供並沒有被辯方質疑。法官亦同意，看不到原審裁判官如何處理上述證供的差異。法官同意上訴人一方稱，上訴人推人，是因為被推的人正在用手機拍攝上訴人，而且愈逼愈近。而控方亦同意，被上訴人推的人之後退開，所以打鬥並不是由推人事件直接挑起。

法官表示影片上未能顯示上訴人先挑起打鬥，再加上藍與警長指上訴人有被打，甚至被人扯頭髮拉落地，法官認為控方指證上訴人的證供實存有疑點，故其有罪裁決須予撤銷。

案件編號：HCMA 253/2021