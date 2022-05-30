大專生涉收酬殺動物施巫術　與女顧客認殘酷對待動物候判

大專男生被指經營巫術祭祀，用兔子、白老鼠等小動物作活體奉獻儀式。其活祭巫術更不乏顧客，有年輕女子聲稱因感情問題，想藉巫術令前度回心轉意。事後該大專男生與3名女顧客被捕，並被控一共9項殘酷對待動物等罪。案件今（30日）在西九龍法院再訊，男被告及其中一名女顧客認罪。裁判官鄭念慈痛斥男被告利用他人迷信以斂財，祭祀過程血腥暴力，文明社會絕不接受此行為，並將案件押後至6月14日判刑。

案中4名被告為19歲大專生唐綽謙、29歲售貨員郭昀睎、32歲美容師劉詠琪，及24歲接待員蔡靖寧。當中唐承認企圖、串謀及殘酷對待動物等9罪，蔡則承認兩項殘酷對待動物罪。裁判官為唐索取更生、勞教及教導所報告，另為蔡索取社會服務令報告，期間蔡准保釋候懲。唐於今年初因一宗非法集結案，認罪而被判更生中心，故他於候判期間繼續在更生中心服刑。至於餘下兩名被告則暫時毋須答辯，並押後至7月20日再訊。

案情指，去年8月11日，有動物權益關注人士發現有人在網上宣傳，能用活祭動物的儀式去改善人際關係，並在查詢下得知，儀式須犧牲兔子或老鼠的性命，再用上「男巫師」的血液，故索價最低1.5萬港元。及後，該名人士假裝答應交易，並向警方報案。同日唐帶同1隻兔子及5隻老鼠赴約，被喬裝的警員即場拘捕。唐在警誡下，招認在網上跟「高人」學習巫術。警方深入調查後，發現唐第一次犯案時，曾在墓地進行祭祀，當時他用力扯一隻活老鼠的頭及尾部，將其攔腰扯成兩半，並發現唐曾有5名顧客，當中包括蔡。警方及後拘捕蔡，她於同年7月29日曾要求唐施行「分手儀式」，令前度與其現任女友分手，唐則向蔡交代小動物在儀式後仍會生還。事後蔡有感施法見效，再次要求唐施行「愛的儀式」，冀可與前度復合。蔡曾向唐討價還價，指「其實兔仔加埋其他動物都唔使5千（港元）下嗎？」最終兩次交易以2300港元成交。

辯方求情指，唐是職業訓練局的學生，他從網上自學祭祀方法，因見日常祭祀都用上雞牛等畜生，故以為即使用小動物做祭品，都算是宗教儀式；蔡則是中六學歷，於一間美容中心當接待生，案發時2次要求唐施行巫術，是想令前度和自己復合。裁判官接納蔡誤信被告的行為是宗教儀式，但不接納唐同樣是誤以為活祭小動物屬宗教儀式的說法，並指唐的刑責更為嚴重。

案件編號：WKCC 923/2022