男跑手參加渣打馬拉松時暈倒4日後不治　死因庭召開研訊

2018年渣打香港馬拉松10公里賽事，一名50歲男跑手於賽事途中暈倒，送院經搶救留醫4日終告不治。死因庭今（30日）就該事故展開死因研訊，並設3女2男陪審團。死者妻子指出，她從報道得知死者暈倒後以俯臥、雙手垂放兩側的形式躺在賽道上逾10分鐘，質疑當中有延誤急救的情況；醫療輔助隊一名女資深隊員表示，她到場接手後，先替死者拿毛氈以保護其私隱後，然後才施行能夠協助死者暢通呼吸的復原臥式法；她亦稱過去30多年經驗中，只曾另外2次遇上與本案類似的情況，其中一次傷者同樣未能成功被救回。

死者為50歲李文德，其家人透露死者生前是一間基督教福音機構的幹事。渣馬主辦方香港業餘田徑總會及醫療輔助隊同為與案有利案有利害關係人士，但田總未有派員到庭。死者的妻子廖美寶供稱，2018年1月24日她與死者一同參與10公里賽事，2人於約早上7時從維園起跑，沿東區走廊往東跑，及至筲箕灣時繞圈跑回維園。由於廖跑得較死者快，2人開跑後10分鐘多已經分散。廖徑自完成賽事，不久接到主辦方通知，指死者在比賽時暈倒。廖起初不覺得是大問題，及後再接報得知死者在深切治療部，才知事態嚴重。死者留醫4日終告不治。廖透露死者於2010年曾患乙型肝炎。

醫療輔助隊二級隊員羅科儀供稱，她於1985年加入醫療輔助隊。隊員被規定每年須「續牌」急救證書，以及完成相關急救實習。事發當日，渣馬租用一些巴士以接載受傷或想放棄賽事的跑者，羅在其中一輛巴士上當值，負責照顧上車的傷者，不過該巴上沒有配置面罩復甦器及心臟去顫器。期間，她接到一名渣馬義工的通知，指有傷者在附近暈倒。羅到場後替死者進行初步檢查，當時死者能發出「er呀er呀」的聲音，然後羅替死者用復原臥式法，即將其側臥及下巴輕微托高，以舒通死者的呼吸，及後再為死者拿毛氈，其他隊員負責拿面罩復甦器。惟羅在家屬的代表律師盤問時，改口供指她是先替死者拿毛氈，然後才施行復原臥式法。

案件編號：CCDI-43/2018