政Whats噏：楊受成楊政龍父子　同獲中國慈善榜「慈善傳承楷模」奬

第19屆（2022）中國慈善榜今日(30日)喺北京舉行，而英皇集團主席楊受成博士同集團副主席楊政龍一同獲頒首設嘅「慈善傳承楷模」獎項，呢次係二人首度以父子形式登上「中國慈善榜」獲慈善表彰，獎項旨於表揚楊博士充分發揮企業家精神，喺佢嘅言傳身教下，楊政龍亦積極承擔企業社會責任，與英皇集團攜手推動中國內地同香港嘅公益慈善事業，創造共享價值，透過行動實踐慈善文化的傳承。

受疫情影響，兩父子無法親赴北京領獎，大會安排二人通過視頻做網上直播。楊博士特別感謝「中國慈善榜」嘅肯定，自2017年獲頒個人「終身成就獎」後，今年同兒子一同獲得「慈善傳承楷模」更別具意義。

佢又憶述一段難忘嘅經歷，「我從1970年開始參與慈善事業，政龍從小就跟着我一起回饋社會。我最記得1998年，湖北發生嚴重水災，12歲的他就隨我親赴災區，除了捐款之外，還看看有甚麼可以幫忙。到今天，他繼續積極推動老人和青年福利事業的發展，這個獎項，給我們更大的信心在慈善路上並肩同行。」今年係英皇集團成立80周年，佢寄語集團上下繼續發揮「歷久不渝」嘅企業精神，為社會創造更多共享效益。

楊政龍隨後亦話今後會以父親為慈善榜樣，繼承父親慈善事業，喺推動集團可持續發展嘅同時，繼續履行企業社會責任，為青少年發展、養老服務、教育、文化同環保等領域提供更多支援。

楊政龍喺香港同內地身兼多項公職，當中包括香港青年聯會常務副主席。佢好明白青年同其創新思維係推動社會經濟發展嘅寶貴資源。展望未來，佢話會好好整合社會資源嚟幫扶助基層家庭，為青年提供更多實踐機會，推動青年向上流動，喺「給予」嘅同時，帶動更多青年一起回饋社會，體現多元融合，價值共享的公益精神。