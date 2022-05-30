電話騙案不絕　騙徒扮「互聯網公安」呃走文員20萬

本港近年騙案數字屢創新高，由2019年的約8,200宗，增至去年逾1.9萬宗，升幅逾1倍，去年更是平均每半小時就發生1宗騙案，涉款約65億港元，即是平均每日有1,700萬港元被騙走。其中電話騙案前年錄得1,193宗，較對上一年增加近85%，雖去年稍微回落至1,140宗，但涉案金額卻由約5億增至逾8億港元；當中過半個案涉及假冒官員案。

有電話騙案受害人分享受騙經歷，年約40歲的陳先生(化名)是一位文員，今年初接到自稱「互聯網公安署」人員來電，稱他在微信發布售賣新冠病毒假藥、洗黑錢，騙徒為增可信性，主動要求事主核實其虛構身份，又事先盜取受害人的個人資料。陳按騙徒指示登入1個假冒內地司法網站，裏面顯示1張包含其姓名和相片的追緝令，甚至有加蓋印章。騙徒雖由始至終都沒有要求他匯款，但要求他在手機下載一個流動應用程式，聲稱銀行公會要審查資料，其實那是「木馬程式」，盜取其銀行帳戶和密碼。陳終被騙走約20萬港元。

警方反詐騙協調中心分析了騙徒常用的手法，大部分電話騙案的詐騙集團都以海外為基地，騙徒除假扮速遞公司、銀行或政府部門職員外，亦會利用疫情作為幌子，例如指受害人身份被盜用，被誤認曾到訪高危地區，又指受害人由內地走私抗疫物品、偷運疫苗到港，或在內地散播與香港疫情有關的假消息，要求他們配合調查，包括用手機下載木馬程式，或到訪偽冒司法機構網站，輸入自己的網上銀行資料及密碼，最終受害人會被轉走戶口內所有存款。警方強調任何執法人員都不會向市民索取銀行戶口密碼或金錢，作調查用途。