政Whats噏：聘顧問獻策寫稿　陳曼琪吳傑莊落重本

今屆立法會議員每年可申領嘅辦事處營運開支逾280萬港元，點使法都係一種學問。而香港呢幾年有翻天覆地嘅變化，所以一個好嘅顧問團對於議員嚟講都不可或缺。其中2名議會「新丁」吳傑莊、陳曼琪就分別每月以2.5萬港元同3.6萬港元聘請咗顧問：而資深議員陳健波都用咗2萬港元請顧問，究竟佢哋嘅顧問有咩來頭呢？

選委會界別嘅陳曼琪就用通訊軟件嘅方式，招聘咗一名叫姓陳（Chan)男子嘅顧問服務，佢可以撰寫演講稿、新聞稿、提供時事分析嘅綜合意見，同埋協助陳曼琪聯絡社會各界人士等，而佢嘅合約期係一年。

陳曼琪形容提供顧問服務嘅人係堅定嘅愛國者，對落實一國兩制同愛國者治港嘅態度積極堅定而且學歷高，對國家治港方針同政策都有準確認識同埋靈敏觸覺，仲話嗰個人熟悉本地社團嘅架構，以及自己嘅慣性同埋政策立場，形容係一個不可取代嘅人才喎！而據網上嘅資料顯示，嗰名陳姓男子係一位律師嚟嘅。

至於吳傑莊，佢用致電方式請咗顧問幫手，每個月為佢提供一篇1000字嘅文章，並喺報章登出。而該顧問亦會定期舉行會議，討論社會事務，同時會支援召開記者會同埋公開會議等。而吳都有「貨比三家」，另外2個顧問公司嘅報價分別係3.2萬港元同埋3萬港元，結果由收費2.5萬港元嘅顧問公司價低者得咗喇；而保險界議員陳健波都有請顧問，價格係2萬港元，為佢嘅社交平台提供建議同埋內容。

唔請顧問幫手，有啲議員就請多幾個議員助理幫手；但亦有議員「親力親為」，議助數目明顯較少。其中陳家珮今年1月申領開支時，只有3名議助，涉款約4.5萬港元，而陳穎欣更只有2名議助，開支係5.1萬港元；相反梁熙團隊就人才濟濟，招聘咗7名議助，使咗接近20萬港元。另外， 連任嘅謝偉銓亦相當惜才，都請咗6名議助，其中一名議助人工更高達6.5萬港元，睇嚟係真正嘅「幕後軍師」喇！