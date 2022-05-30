政Whats噏：新丁花萬元添梳化　姚柏良二千蚊買讀稿機

根據現有嘅議員酬津安排，議員可以購買科技產品、文具或者家具作為辦事處用途。之不過，議員之間嘅「心頭好」就各有不同，其中社福界嘅狄志遠就用近1萬港元買二手梳化，至於旅遊界嘅姚柏良就用咗2千港元買咗讀稿機，唔知對議事嘅表現有無幫助呢？

狄志遠喺今年1月購入一張價值9900港元嘅二手梳化，連埋運費使咗接近1.2萬港元。另外，佢亦都用2840港元買咗一個水機，以及使咗2199港元，買微波爐同雪櫃。

至於姚柏良亦都用9780港元買咗一張梳化，同埋用2千港元買咗一部讀稿機，相信係為演講者喺演講時顯示講稿內容嘅設備，睇嚟佢對於議會工作都做足準備喎！另外，田北辰都使咗逾8萬港元，不過就係6個地方辦事處嘅租金同管理費，其他額外支出就較少。

講開又講，東網早前報道，有讀者爆料批評田北辰丟棄千朶膠花去垃圾站，佢亦澄清咗話係訂購嘅公司所為，嗰間公司喺報紙登道歉啟事，話未經田事先書面同意下，擅自處理帶有田頭像嘅香皂花事件道歉，亦對田嘅形象同聲譽造成損害致歉，重申事件同田及其所屬政團無關。