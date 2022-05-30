多43場所納強檢　鰂魚涌康怡廣場板長壽司上榜

再增43個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(5月30日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該43個地方的人士，須於明日至後日(5月31日至6月1日)期間進行病毒檢測。

政府明日將於馬坑龍欣苑增設流動採樣站，並於後日在薄扶林華貴邨重開流動採樣站。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.藍田碧雲道225號康盈苑

2.上水清河邨清平樓

3.旺角海富苑海寧閣

4.荃灣石圍角邨石桃樓

5.馬鞍山翠擁華庭5座

6.香港仔香港仔大道201號珍寶大廈

7.將軍澳天晉IIIA(2A及2B座)

8.中環士丹頓街72號尚賢居

9.油塘高俊苑俊滿閣

10.沙頭角沙頭角邨29座

11.將軍澳厚德邨德志樓

12.鰂魚涌海康街11-17號(單號門牌)多寶樓

13.上水上水中心1座

14.粉嶺碧湖花園7座

15.屯門富健花園3座

16.長沙灣長沙灣邨長泰樓

17.觀塘順緻苑順泰閣

18.紅磡黃埔花園青樺苑1座

19.荃灣綠楊新邨D座

20.洪水橋金閣豪園9座

21.香港仔華貴邨華廉樓

22.堅尼地城卑路乍街124-134號聯基新樓

23.半山區堅道119-125號金堅大廈

24.柴灣峰霞道8號景翠苑

25.鰂魚涌英皇道856號君豪峰

26.赤柱龍欣苑龍駿閣

27.秀茂坪曉麗苑曉逸閣

28.紅磡海逸豪園23座

29.土瓜灣北帝街60-62號東寶大樓

30.牛頭角彩福邨彩喜樓

31.石硤尾白田邨潤田樓

32.茶果嶺麗港城17座

33.深水埗愛海頌5座

34.大埔富亨邨亨裕樓

35.將軍澳彩明苑彩梅閣

36.馬鞍山恆安邨恆月樓

37.屯門兆康苑兆華閣

38.元朗朗城滙2座

39.葵涌石籬(二)邨石富樓

40.上水天平邨天朗樓

41.新利記 西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A17B號舖

42.板長壽司 鰂魚涌康怡廣場南座 AEON 3樓L302號舖

43.Cova Ristorante & Caffe 金鐘太古廣場2樓230A號舖