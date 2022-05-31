旺角情侶追債謀殺案再多4男落網　包括3刀手

旺角上周五(27日)發生謀殺案，一對俱姓張（46及59歲）的情侶到砵蘭街一釣魚機賭檔收債時，遭約10名大漢持刀襲擊，造成男死女傷。警方經調查後，昨晚(30日)在屯門龍門路拘捕3名男子，他們疑於案中擔當刀手，分別姓鄭(31歲)、姓卓(32歲)及姓陳(34歲)，俱涉嫌謀殺，另外一名58歲男子則涉嫌協助罪犯一同被捕。

負責接手調查的西九龍總區重案組探員，昨晚深夜及至今日(31日)凌晨零時許，先後將該批被捕疑犯押返西九龍總區總部扣查。據悉，警方昨晚在屯門龍門路巡邏時，發現一輛客貨車往龍鼓灘方向駛去，察覺車上司機神色慌張遂上前截查；警員打開車尾箱查看，揭發有3名男子匿藏在內並企圖逃走，隨即將他們制服，經進一步盤查後，懷疑他們涉及旺角謀殺案，並於案中負責向事主施襲，隨即以涉嫌「謀殺」將他們拘捕；而客貨車司機相信未牽涉於謀殺案中，涉嫌「協助罪犯」被捕。

連同昨晚被捕4人，該案至今合共10人被捕，警方早前已就本案拘捕6人，當中3男1女(20至37歲)已被控合共一項謀殺罪，另有一名30歲男子被暫控一項串謀意圖傷人罪，案件今日已於九龍城法院提堂，並押後至8月22日再訊。其餘一名涉嫌協助罪犯的34歲女子，現已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。