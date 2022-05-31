浸大持續教育學院辦入學資訊日　介紹升學出路談人生規劃

今屆文憑試(DSE)已經完成，考生應多考慮不同的升學出路。香港浸會大學持續教育學院將於下周六(11日)，上午11時至下午4時30分舉辦「網上入學資訊日2022」，為高中學生、副學位畢業生、家長及教師，介紹浸大自資課程的最新資訊及升學出路。

學院於資訊日當天下午2時將舉辦一場網上講座，邀請到香港輔導教師協會主席何玉芬及社聯社會企業商務中心首席顧問凌浩雲作為講者，與跟青年對談，從不同身份和角度探討「規劃人生」的意義，思考如何在變幻莫測的未來辨識方向、應對挑戰。為照顧不同學生的升學需要，學院亦會安排多達26場網上課程講座及諮詢環節，介紹學院的各項全日制課程，重點講解各課程的特色、入學要求、銜接階梯以至海外交流及實習機會等核心資訊，更有來自不同課程的畢業生親身分享浸大校園生活，讓大家多方位了解心儀課程。

另外，學院亦邀請得銅鑼灣維多利亞幼稚園總校長孔美琪，及前東區尤德夫人那打素醫院急症科部門運作經理劉炳發分享所屬行業的挑戰與機遇。資訊日網站設有課程攤位，提供文憑至學位程度的升學資訊，參加者可於各課程攤位與學院人員進行即時對話，深入了解課程、選科、升學及就業出路等。